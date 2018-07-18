Депутат не собирается дарить олигархам кисельные берега

Уверен, что реки денег с принятием закона о внутренних офшорах в Россию не потекут. А если и потекут, то лишь для избранных.

Пакет законопроектов о создании внутренних офшоров (от англ. offshore — «вне берега») — территорий c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний - на руку лишь российским олигархам. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел член парламентского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов и заверил, что голосовать за них не будет.

Идея создать особые зоны на территории Калининградской области и Приморского края принадлежит Кабмину. Щапов уверен, что выиграют от нее лишь лица, которые «за десятилетия вывели триллионы рублей из страны». А обозначение «международная компания» вводится для того, чтобы владельцам иностранных капиталов с российскими паспортами не пришлось приводить структуру своих компаний в соответствие с законами РФ. Смущает народного избранника и отсутствие информации об учредителях.

«Общественность не сможет узнать ни то, кто стоит за юрлицом, ни какова структура собственности. Международные компании будут существовать по тем законам, по которым они жили в оффшорах. То есть, мы на территории нашей страны допускаем правовой режим чужого государства», - рассуждает он.

Также такие компании пользуются рядом налоговых льгот, в том числе практически освобождаются от уплаты налога на дивиденды. При этом в части валютных операций «международные компании» остаются нерезидентами со всеми вытекающими для них привилегиями. Согласно проекту закона, особые льготы устанавливаются и для компаний, которые владеют судами.

«В переводе на русский язык - для яхт олигархов. – скептически настроен Щапов. - Если говорить обо всем пакете в целом, то он, на мой взгляд, полностью противоречит интересам государства и народа».

Особенно возмущает собеседника агентства тот факт, что инициатива поступила на фоне инициатив, которые касаются простых жителей России: от цен на бензин до повышения НДС.

«Граждане задают простой вопрос: почему начали с них, а не со сверхбогатых и олигархов?», - заметил Щапов.

А у российских олигархов наступают непростые времена, уверен коммунист. На родину воротил гонят санкции Запада.