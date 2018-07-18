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Власти Москвы ожидают приток интуристов по fan-id

Власти Москвы ожидают приток интуристов по fan-id

 Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»

Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»
СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

 МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина
Столтенберг: Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в НАТО

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19:51   18 Июля 2018
Россия

Власти Москвы ожидают приток интуристов по fan-id

Власти Москвы ожидают приток интуристов по fan-id

Власти Москвы ожидают рост зарубежных туристов, которые приедут в столицу по fan-id. Об этом заявил глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев в ходе Московского урбанистического форума.

Он отметил, что при проведении чемпионата в Москве «по большому счету не было огрех», тому свидетельствует и высокая оценка президент ФИФА Джанни Инфантино. Гуляев отметил, что за месяц проведения турнира число зарубежных гостей столицы выросло почти на 56%.

«Всего за месяц нас посетили около 1,2 миллиона иностранцев», — напомнил чиновник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранцам имеющим паспорт болельщика — fan-id , будет предоставлено право многократного безвизового въезда в страну. Данное правило будет действовать до конца года.

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Автор: Вячеслав Каширин
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