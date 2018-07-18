Столтенберг: Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 18 июля, заявил, что РФ не может решать вопрос о вступлении в НАТО за Грузию.

После встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, Столтенберг сказал, что Россия не имеет права принимать за своих соседей решения о том, как им следует поступить. Он заявил, что Грузия — суверенная страна, у которой есть право самостоятельно выбирать свой путь, включая соглашения в сфере безопасности, частью которых она хочет стать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Москва крайне негативно отнесется к расширению НАТО за счет Грузии и Украины.

По словам Столтенберга, ситуация, "когда сосед говорит соседу, что он может делать, а что нет, совершенно неприемлема", и в этом случае речь шла бы о восстановлении сфер влияния, когда крупные державы решают за малые, какие решения им надлежит принять.

«Только 29 стран-членов НАТО и Грузия как страна-кандидат могут решать, когда Грузия станет членом (альянса)», — сказал генсек НАТО.

Будущее вступление Грузии в НАТО уже подтверждено на саммите альянса, который прошел в июле в Брюсселе. НАТО обязался и далее оказывать в республике необходимую помощь в этом.

Грузия и НАТО сотрудничают с 1994 года, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». После «революции роз» 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало вестись активнее. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО подтвердилось возможное будущее членство Грузии в альянсе, при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО, прошедшего 4-5 сентября 2014 года в Уэльсе, принят к утверждению комплекс мер, помогающих Грузии стать членом альянса. Сейчас в Грузии регулярно проводятся совместные военные учения.