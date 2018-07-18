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СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

 МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина
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19:31   18 Июля 2018
Россия

Путин поблагодарил Мутко за подготовку ЧМ-2018

Путин поблагодарил Мутко за подготовку ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи по итогам проведения Чемпионата мира — 2018 в России поблагодарил всех, кто принимал участие в его подготовке. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В том числе он обратился к вице-премьеру Виталию Мутко. Путин отметил, что Мутко уже на прямую не занимается этой работой, но всем хорошо известно, что он был в самом начале этого пути и очень многое сделал для подготовки чемпионата.

Чемпионат мира по футболу завершился 15 июля. Турнир выиграла сборная Франции.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #мутко #чм-2018 #общество #чм2018
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