Путин поблагодарил Мутко за подготовку ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи по итогам проведения Чемпионата мира — 2018 в России поблагодарил всех, кто принимал участие в его подготовке. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В том числе он обратился к вице-премьеру Виталию Мутко. Путин отметил, что Мутко уже на прямую не занимается этой работой, но всем хорошо известно, что он был в самом начале этого пути и очень многое сделал для подготовки чемпионата.

Чемпионат мира по футболу завершился 15 июля. Турнир выиграла сборная Франции.