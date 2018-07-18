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СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

 МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина
Столтенберг: Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в НАТО

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19:37   18 Июля 2018
Ближнее зарубежье

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

Экс-глава правительства Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко через американских лоббистов пыталась попасть на саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, который прошел в Хельсинки.

Об этом сообщает в среду украинское издание «Главком». Сама Тимошенко это сообщение опровергает.

Отмечается, что американский лоббист Боб Ливингстон, который представляет компанию The Livingstone Group, в письме, которое оказалось в распоряжении издания, заявил о том, что Тимошенко собиралась посетить Вашингтон для «улучшения связей между США и Украиной» в июле. Соответствующее послание экс-премьера Украины было зарегистрировано в Департаменте юстиции США, как предусматривает законодательство США о регистрации иноагентов.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #тимошенко #весь мир #встреча путина и трампа
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