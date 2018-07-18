СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

Экс-глава правительства Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко через американских лоббистов пыталась попасть на саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, который прошел в Хельсинки.

Об этом сообщает в среду украинское издание «Главком». Сама Тимошенко это сообщение опровергает.

Отмечается, что американский лоббист Боб Ливингстон, который представляет компанию The Livingstone Group, в письме, которое оказалось в распоряжении издания, заявил о том, что Тимошенко собиралась посетить Вашингтон для «улучшения связей между США и Украиной» в июле. Соответствующее послание экс-премьера Украины было зарегистрировано в Департаменте юстиции США, как предусматривает законодательство США о регистрации иноагентов.