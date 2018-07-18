Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что президент РФ Владимир Путин одобрил формирование отдельной федеральной целевой программы по проекту «Сфера».
Рогозин заявил журналистам, что новая администрация Роскосмоса в кратчайшие сроки подготовила свое видение проекта. Для его воплощения потребуется как минимум 25 новых ракет «Ангара». По словам Рогозина, реализация проекта должна начаться в 2022 году. В планах запуск 640 космических аппаратов, с помощью которых будет создана оптимальная космическая группировка для зондирования земли и обеспечения доступа к связи на территории России.