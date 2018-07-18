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Власти Москвы ожидают приток интуристов по fan-id

Власти Москвы ожидают приток интуристов по fan-id

 Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»

Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»
СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

 МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина
Столтенберг: Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в НАТО

Столтенберг: Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в НАТО

 США не являются «мишенью для России», заявил Трамп

США не являются «мишенью для России», заявил Трамп
19:41   18 Июля 2018
Россия

Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»

Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что президент РФ Владимир Путин одобрил формирование отдельной федеральной целевой программы по проекту «Сфера».

Рогозин заявил журналистам, что новая администрация Роскосмоса в кратчайшие сроки подготовила свое видение проекта. Для его воплощения потребуется как минимум 25 новых ракет «Ангара». По словам Рогозина, реализация проекта должна начаться в 2022 году. В планах запуск 640 космических аппаратов, с помощью которых будет создана оптимальная космическая группировка для зондирования земли и обеспечения доступа к связи на территории России. 

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #роскосмос
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