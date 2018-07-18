Цвет настроения – мутный. Североуральцы продолжают получать воду по паспорту

Так будет еще два дня. Но глава города и депутат от региона уверяют, что ситуация под контролем.

В городе Североуральске (Свердловская область) продолжаются работы по устранению последствий обвала русла реки Калья. Техногенное ЧП произошло на территории предприятия по добыче и переработке бокситовой руды в минувший вторник. В результате город, население которого 44 тысячи человек, остался без питьевой воды. Из кранов потекла мутная жидкость.

По сообщениям на местных форумах, ушлые предприниматели решили на ЧП заработать. Цены на бутилированную воду в магазинах резко начали кусаться. Но выбора не было, раскошелиться людям пришлось.

На помощь пришла администрация города. Организовала раздачу воды, но установила ограничение: не больше двух литров в руки при предъявлении паспорта. Некоторые горожане идею не оценили.

- Послали своего ребенка с емкостью для воды, а у него еще нет паспорта к примеру. Ему откажут в воде? Бредятина очередная, - возмущается Руслан в паблике «Типичный Североуральск».

- Был вариант, что воду будут давать в кредит, - иронизирует в ответ Анна.

Предоставленные чиновниками запасы живительной влаги вскоре иссякли, но со снабжением вышла накладка. На руководство снова посыпались шишки.

- Люди ждут!!! Бабушкам плохо!!! А вам плевать на свой народ!!! – гневается Анастасия.

Портал городской администрации примирительно сообщает:

«На площадь Мира приехала цистерна питьевого назначения. Люди, пришедшие со своей емкостью могут набрать воды» (пунктуация сохранена – прим. ред.).

Там же горожан уверяют, что воду вскоре привезут на другие пункты выдачи. И приводятся последние данные о показателях цветности и мутности. К 14:00 18 июля первый параметр превышал норму в 28 раз, второй – в девять.

Депутат Госдумы от региона Сергей Бидонько сообщил «Политике Сегодня», что все вернется на круги своя через несколько дней.

«По моим данным, сейчас проблемой занимаются по поручению губернатора. Руководство города и Северного управленческого округа. Я разговаривал с главой округа. Он только что оттуда приехал. Работы ведутся. Ситуация под контролем. Цвет пока не соответствует нормам. Поэтому нужно закончить работы и несколько дней подождать, чтобы мутность осела», - сообщил парламентарий.

Исполняющий обязанности главы администрации Североуральска Владимир Паслер пока воду из крана пить не рекомендует. Но уверен, что «тенденция к улучшению идет».