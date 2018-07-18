Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Крыма

Албания, Черногория, Норвегия, Украина и Грузия присоединились к решению Совета ЕС о продлении на год ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщила дипслужба Евросоюза.

В середине июня ЕС продлил на год — до 23 июня 2019 года — санкции против Крыма и Севастополя. В среду к продлению присоединились еще пять стран. Как говорится в сообщении европейской дипслужбы, эти государства «обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета».