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 Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»

Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»
СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

 МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина
Столтенберг: Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в НАТО

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19:18   18 Июля 2018
Весь мир

Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Крыма

Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Крыма

Албания, Черногория, Норвегия, Украина и Грузия присоединились к решению Совета ЕС о продлении на год ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщила дипслужба Евросоюза.

В середине июня ЕС продлил на год — до 23 июня 2019 года — санкции против Крыма и Севастополя. В среду к продлению присоединились еще пять стран. Как говорится в сообщении европейской дипслужбы, эти государства «обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета».

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Автор: Вячеслав Каширин
#евросоюз #крым #санкции #политика #весь мир
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