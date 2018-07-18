Москва ожидает притока зарубежных туристов по fan-id

Столичные власти ожидают роста иностранных туристов, которые приедут по fan-id. Об этом сообщил глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев в среду, 18 июля, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранцам, имеющим паспорт болельщика, предоставят право многократного безвизового въезда в РФ, действующее до конца года.

«Я думаю, что это будет способствовать еще дополнительному притоку иностранных гостей и конечно в Москву», — сказал Гуляев

Глава ведомства также отметил, что при проведении ЧМ в столице практически отсутствовали недочеты, и напомнил о высокой оценке соревнований президентом ФИФА. Гуляев также отметил, что количество гостей из дальнего зарубежья возросло на 56%. За этот месяц столицу страны посетило около 1,2 миллиона человек из разных стран.