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СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

 МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина
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19:23   18 Июля 2018
Россия

Москва ожидает притока зарубежных туристов по fan-id

Москва ожидает притока зарубежных туристов по fan-id

Столичные власти ожидают роста иностранных туристов, которые приедут по fan-id. Об этом сообщил глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев в среду, 18 июля, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранцам, имеющим паспорт болельщика, предоставят право многократного безвизового въезда в РФ, действующее до конца года.

«Я думаю, что это будет способствовать еще дополнительному притоку иностранных гостей и конечно в Москву», — сказал Гуляев

Глава ведомства также отметил, что при проведении ЧМ в столице практически отсутствовали недочеты, и напомнил о высокой оценке соревнований президентом ФИФА. Гуляев также отметил, что количество гостей из дальнего зарубежья возросло на 56%. За этот месяц столицу страны посетило около 1,2 миллиона человек из разных стран.

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Автор: Олег Королев
#россия #туризм #чм-2018
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