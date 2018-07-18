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Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»
СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

 МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина
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19:16   18 Июля 2018
Россия

Из законопроекта исключили норму о пошлинах на покупки в интернете

Из законопроекта исключили норму о пошлинах на покупки в интернете

Комитет по бюджету и налогам Госдумы РФ в среду исключил из текста проекта закона о таможенном регулировании норму, подразумевавшую введение платежа за покупки товаров в зарубежных онлайн-магазинах.

Думские депутаты вернулись к поправке, содержащей такую норму и приняли ее в новой редакции, не содержащей данного права правительства РФ. Норма, которую решено было исключить из текста проекта, предоставляла членам Кабмина России право устанавливать платеж в отношении товаров, которые физические лица приобретали в рамках международной интернет-торговли, а также правила и сроки его уплаты.

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Автор: Алла Ларионова
#госдума #общество #пошлины #онлайн-торговля
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