Из законопроекта исключили норму о пошлинах на покупки в интернете

Комитет по бюджету и налогам Госдумы РФ в среду исключил из текста проекта закона о таможенном регулировании норму, подразумевавшую введение платежа за покупки товаров в зарубежных онлайн-магазинах.

Думские депутаты вернулись к поправке, содержащей такую норму и приняли ее в новой редакции, не содержащей данного права правительства РФ. Норма, которую решено было исключить из текста проекта, предоставляла членам Кабмина России право устанавливать платеж в отношении товаров, которые физические лица приобретали в рамках международной интернет-торговли, а также правила и сроки его уплаты.