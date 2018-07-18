Туалеты с привязкой к «Тройке» установили в метро Москвы

Услуга платная, потому что устанавливала туалеты частная компания, но цена доступная, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, на крупных станциях столичного метрополитена установили 15 туалетов, которые работают с помощью транспортной карты «Тройка». Ликсутов объяснил, что департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы проводил открытый конкурс, выиграла компания, которая вызвалась в жестких технических требованиях поставить туалеты в метро.

«Их не так много пока, 15 штук», — сказал Ликсутов в рамках Московского урбанистического форума.

Заммэра столицы уточнил, что выбрали наиболее загруженные станции метрополитена с пересадками. Если туалеты окажутся востребованными у пассажиров и не помешают движению людей в метро, тогда департамент подумает над продолжением программы.