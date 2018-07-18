Мы в соц.сетях:
Власти Москвы ожидают приток интуристов по fan-id

Власти Москвы ожидают приток интуристов по fan-id

 Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»

Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»
СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

 МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина
Итальянцы считают Путина «лидером будущего» — данные опроса

Итальянцы считают Путина «лидером будущего» — данные опроса

 Столтенберг: Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в НАТО

Столтенберг: Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в НАТО
Власти Москвы ожидают приток интуристов по fan-id

Власти Москвы ожидают приток интуристов по fan-id

 Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»

Путин согласился создать целевую программу по проекту «Сфера»
СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

 МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина
Итальянцы считают Путина «лидером будущего» — данные опроса

Итальянцы считают Путина «лидером будущего» — данные опроса

 Столтенберг: Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в НАТО

Столтенберг: Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в НАТО
19:09   18 Июля 2018
Россия

Туалеты с привязкой к «Тройке» установили в метро Москвы

Туалеты с привязкой к «Тройке» установили в метро Москвы

Услуга платная, потому что устанавливала туалеты частная компания, но цена доступная, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, на крупных станциях столичного метрополитена установили 15 туалетов, которые работают с помощью транспортной карты «Тройка». Ликсутов объяснил, что департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы проводил открытый конкурс, выиграла компания, которая вызвалась в жестких технических требованиях поставить туалеты в метро. 

«Их не так много пока, 15 штук», — сказал Ликсутов в рамках Московского урбанистического форума.

Заммэра столицы уточнил, что выбрали наиболее загруженные станции метрополитена с пересадками. Если туалеты окажутся востребованными у пассажиров и не помешают движению людей в метро, тогда департамент подумает над продолжением программы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #метро #общество #москвасейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...