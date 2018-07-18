Очередная ложь Daily Mail — соцсети осуждают «испуг» Мелании Трамп на встрече с Путиным

Мнение издания Daily Mail о том, что лицо первой леди США якобы было испуганным после рукопожатия с президентом РФ Владимиром Путиным не разделяют пользователи соцсетей.

В социальных сетях активно обсуждают опубликованное Daily Mail видео с необычным поведением супруги президента США Мелании Трамп после рукопожатия с российским лидером Владимиром Путиным. Издание назвало взгляд Мелании испуганным, однако его читатели с этим не согласились. Более того, звучали даже комментарии об «очередной лжи Daily Mail».

На кадрах первая леди действительно резко меняет выражение лица сразу после рукопожатия, но это выражение вряд ли можно сказать, что ее что-либо напугало, как пишет Daily Mail .

Саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. Переговоры президентов продолжались около четырех часов.