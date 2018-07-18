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СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

 МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина
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18:59   18 Июля 2018
Россия

Главным итогом встречи Путина и Трампа является сам факт диалога — Кадыров

Главным итогом встречи Путина и Трампа является сам факт диалога — Кадыров

Глава Чеченской республики заявил, что внимательно следит за реакцией политиков, СМИ и общественных деятелей на результаты встречи президентов РФ и США в Хельсинки.

Он отметил, что саммит проходил на фоне серьезного охлаждения и даже ухудшения отношений между двумя государствами. Как написал чеченский лидер в своем Telegram-канале важнейшим итогом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в финской столице является сам факт диалога.

Он подчеркнул, что стороны нашли в себе силу воли, чтобы встретиться и обсудить все проблемы. Никаких соглашений и договоренностей не было достигнуто и не планировалось, добавил политик.

«Но сделаны первые шаги на пути», — заявил Кадыров.

Глава региона считает, что появилась перспектива возвращения отношений Москвы и Вашингтона в нормальное русло.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #путин #кадыров #трамп
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