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СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

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 МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

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19:08   18 Июля 2018
Весь мир

Греция озвучила дату рассмотрения запроса о выдаче Винника

Греция озвучила дату рассмотрения запроса о выдаче Винника

Суд в городе Салонике назначил на 23 июля рассмотрение второго запроса Генпрокуратуры России о выдаче россиянина Александра Винника. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Винника Тимофей Мусатов.

Он добавил, что заседание состоится в 12 часов дня. Винника арестовали 25 июля 2017 в Греции по запросу Америки, где он обвинялся в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов с помощью биржи криптовалют. Россия также добивается выдачи Винника. В конце июня 2018 года аналогичный запрос подала греческим властям Франция. Страна обвиняет Винника в вымогательстве и «отмывательстве» денег на территории Франции в период с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года.

Винник более года находится под стражей в Греции. Суд 6 июля тайно, не уведомив адвокатов и Винника, попытался провести заседание, а также в ускоренном порядке выдать россиянина французским властям. 13 июля суд первой инстанции в Салониках принял решение выдать россиянина Франции. Адвокат Винника планирует обжаловать решение суда.

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Автор: Олег Королев
#россия #франция #греция #винник
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