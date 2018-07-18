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 Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

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18:45   18 Июля 2018
Россия

Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился с послом Египта в России Ихабом Насром. В ходе беседы обсуждались вопросы, касающиеся обстоятельств, сложившихся на Ближнем Востоке, а также сотрудничество Москвы и Каира.

Информацию об этом передали в МИД РФ. В ведомстве сообщили, что на встрече продолжилась практика обмена мнениями по широкому кругу ближневосточных вопросов, в том числе проблемы урегулирования ситуации в Сирии и Палестине. В МИД РФ также добавили, что на встрече затрагивались некоторые актуальные аспекты российско-египетского сотрудничества в разных областях, с акцентом на продолжение политического диалога.

 

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Автор: Олег Королев
#россия #сирия #политика #египет #весь мир
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