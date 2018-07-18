Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился с послом Египта в России Ихабом Насром. В ходе беседы обсуждались вопросы, касающиеся обстоятельств, сложившихся на Ближнем Востоке, а также сотрудничество Москвы и Каира.

Информацию об этом передали в МИД РФ. В ведомстве сообщили, что на встрече продолжилась практика обмена мнениями по широкому кругу ближневосточных вопросов, в том числе проблемы урегулирования ситуации в Сирии и Палестине. В МИД РФ также добавили, что на встрече затрагивались некоторые актуальные аспекты российско-египетского сотрудничества в разных областях, с акцентом на продолжение политического диалога.