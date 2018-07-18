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 Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

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18:44   18 Июля 2018
Ближнее зарубежье

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

Российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с Трампом в  Хельсинки сообщил, что обсудил с американским коллегой новые способы урегулирования ситуации в Донбассе.

Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук написал в Facebook, что не понимает какие «новые предложения по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины» обсуждали президенты США и РФ. По его словам, министерство иностранных дел Украины пытается выяснить у администрации Белого Дома детали переговоров Трампа и Путина.

«О каких таких предложениях идет речь?», — подчеркнул Мосийчук.

Депутат Рады считает, что такая постановка вопроса «позорит и унижает» Украину. Путин отмечал, что договорился с Трампом работать на экспертном уровне. Президент РФ назвал это решением «позитивным элементом движения вперед».

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Автор: Анатолий Кубарев
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