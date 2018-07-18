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 Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

 «Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО

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18:28   18 Июля 2018
Россия

Акция демократов против пенсионной реформы собрала в два раза меньше людей, чем профсоюзы

Акция демократов против пенсионной реформы собрала в два раза меньше людей, чем профсоюзы

В Новосибирске партия «Демократический выбор» провела митинг протеста против внесения изменений в пенсионное законодательство. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В ведомстве отметили, что митинг в  городском парке Новосибирска был согласован с местными властями, как и прошедшая в этом городе днем ранее акция профсоюзов с той же тематикой. Если профсоюзы, по данным полиции, сумели собрать 800 протестующих, то на митинг «Демократического выбора» пришло еще меньше людей — около 400 человек.

Полиция обеспечила охрану правопорядка на обоих мероприятиях. Нарушений не зарегистрировано.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #пенсии #митинг #новосибирск #общество
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