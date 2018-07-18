В Новосибирске партия «Демократический выбор» провела митинг протеста против внесения изменений в пенсионное законодательство. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В ведомстве отметили, что митинг в городском парке Новосибирска был согласован с местными властями, как и прошедшая в этом городе днем ранее акция профсоюзов с той же тематикой. Если профсоюзы, по данным полиции, сумели собрать 800 протестующих, то на митинг «Демократического выбора» пришло еще меньше людей — около 400 человек.

Полиция обеспечила охрану правопорядка на обоих мероприятиях. Нарушений не зарегистрировано.