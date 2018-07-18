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СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

СМИ: Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа

 МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина
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18:49   18 Июля 2018
Россия

Совет по русскому языку при правительстве РФ хотят упразднить

Совет по русскому языку при правительстве РФ хотят упразднить

Совет по русскому языку при правительстве Российской Федерации собираются упразднить. Об этом сказано в постановлении Кабмина, появившемся в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что это необходимо для того, чтобы совет не дублировал деятельность аналогичного органа, которым является Совет по русскому языку при президенте РФ, образованный указом главы государства 9 июня 2014 года.

Соответствующий документ подготовили сотрудники Министерства просвещения РФ с целью исполнения распоряжения Кабмина от 18 июня.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #правительство #общество #совет по русскоскому языку
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