Совет по русскому языку при правительстве РФ хотят упразднить

Совет по русскому языку при правительстве Российской Федерации собираются упразднить. Об этом сказано в постановлении Кабмина, появившемся в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что это необходимо для того, чтобы совет не дублировал деятельность аналогичного органа, которым является Совет по русскому языку при президенте РФ, образованный указом главы государства 9 июня 2014 года.

Соответствующий документ подготовили сотрудники Министерства просвещения РФ с целью исполнения распоряжения Кабмина от 18 июня.