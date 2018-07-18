Безработица в России в июне составила 4,7 процента

Уровень безработицы в России в июне 2018 года составил 4,7 процента. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В ведомстве заявили, что по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 миллиона человек в возрасте от 15 лет квалифицировались как безработные, что составляет 4,7% рабочей силы. Росстат отметил, что по сравнению с аналогичным периодом — июнем 2017 года — безработица снизилась на 8,2%.

В государственных учреждениях службы занятости населения как безработные были зарегистрированы 700 тысяч человек, из них 600 тысяч получали пособие по безработице.