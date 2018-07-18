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Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

 «Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО

«Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО
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18:17   18 Июля 2018
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» рассмотрит мировое соглашение с «Газпромом»

«Нафтогаз» рассмотрит мировое соглашение с «Газпромом»

Если российская энергетическая корпорация не помешает переговорам по новому контракту, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, руководство «Нафтогаза» рассмотрит мировое соглашение с «Газпромом» в рамках спора в Международном арбитражном суде Стокгольма. Украинская копания не рассмотрит мировое соглашение с «Газпромом» в трехстороннем формате.

«Мы точно не готовы терять время наших партнеров», — отметил Коболев.

«Нафтогаз» рассмотрит мировое соглашение с «Газпромом»

Директор «Нафтогаза» подчеркнул, что не позволит представителям «Газпрома» говорить, что «мы о чем-то договариваемся», а в это время готовить плацдарм для «Северного потока — 2». Коболев добавил, что решение Стокгольмского арбитража остается в силе и задолженность «Газпрома» ежедневно увеличивается на полмиллиона долларов процентов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #экономика #нафтогаз #газпром
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