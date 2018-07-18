«Нафтогаз» рассмотрит мировое соглашение с «Газпромом»

Если российская энергетическая корпорация не помешает переговорам по новому контракту, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, руководство «Нафтогаза» рассмотрит мировое соглашение с «Газпромом» в рамках спора в Международном арбитражном суде Стокгольма. Украинская копания не рассмотрит мировое соглашение с «Газпромом» в трехстороннем формате.

«Мы точно не готовы терять время наших партнеров», — отметил Коболев.

Директор «Нафтогаза» подчеркнул, что не позволит представителям «Газпрома» говорить, что «мы о чем-то договариваемся», а в это время готовить плацдарм для «Северного потока — 2». Коболев добавил, что решение Стокгольмского арбитража остается в силе и задолженность «Газпрома» ежедневно увеличивается на полмиллиона долларов процентов.