«Нафтогаз» рассмотрит мировое соглашение с «Газпромом»
Если российская энергетическая корпорация не помешает переговорам по новому контракту, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
По его словам, руководство «Нафтогаза» рассмотрит мировое соглашение с «Газпромом» в рамках спора в Международном арбитражном суде Стокгольма. Украинская копания не рассмотрит мировое соглашение с «Газпромом» в трехстороннем формате.
«Мы точно не готовы терять время наших партнеров», — отметил Коболев.
Директор «Нафтогаза» подчеркнул, что не позволит представителям «Газпрома» говорить, что «мы о чем-то договариваемся», а в это время готовить плацдарм для «Северного потока — 2». Коболев добавил, что решение Стокгольмского арбитража остается в силе и задолженность «Газпрома» ежедневно увеличивается на полмиллиона долларов процентов.
На всякий випадок: рішення арбітрів в силі, на заборгованість Газпрому щодня нараховується близько півмільйона доларів відсотків, а головний аргумент в апеляції росіян щодо "лінгвістичної експертизи" суд вже відхилив— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 18 июля 2018 г.