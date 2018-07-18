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 Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

 «Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО

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18:11   18 Июля 2018
Россия

Количество выезжающих за границу россиян уменьшилось на 23% за год

Количество выезжающих за границу россиян уменьшилось на 23% за год

В 2018 году количество выезжающих за границу граждан РФ сократилось в три раза по сравнению с подобными данными за минувший год.

Как в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального агентства финансовых исследований, за рубеж за последний год выезжал каждый десятый россиянин, что составляет лишь 13% от общего количества проживающих в стране. При этом, отмечают специалисты, в минувшем году данный показатель был почти втрое выше, составив 36%.

Чаще всего за рубеж отправляются в путешествия люди из Москвы и Санкт-Петербурга (25%), а также чаще выезжают граждане в возрасте от 18 до 44 лет (16—17%).

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путешествие #общество
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