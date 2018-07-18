Количество выезжающих за границу россиян уменьшилось на 23% за год

В 2018 году количество выезжающих за границу граждан РФ сократилось в три раза по сравнению с подобными данными за минувший год.

Как в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального агентства финансовых исследований, за рубеж за последний год выезжал каждый десятый россиянин, что составляет лишь 13% от общего количества проживающих в стране. При этом, отмечают специалисты, в минувшем году данный показатель был почти втрое выше, составив 36%.

Чаще всего за рубеж отправляются в путешествия люди из Москвы и Санкт-Петербурга (25%), а также чаще выезжают граждане в возрасте от 18 до 44 лет (16—17%).