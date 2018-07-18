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МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

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17:56   18 Июля 2018
Россия

Усиленный режим работы полиции продлится до 25 июля из-за оставшихся болельщиков

Усиленный режим работы полиции продлится до 25 июля из-за оставшихся болельщиков

Полиция будет нести службу в усиленном режиме до 25 июля из-за оставшихся болельщиков, приехавших на Чемпионат мира по футболу. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Колокольцев доложил, что в связи с возможным нахождением в России иностранцев, приехавших по паспорту болельщика, правоохранительное ведомство продолжит работу в усиленном режиме. Переход на штатный режим планируется после 25 июля. Также он добавил, что благодаря принятым мерам серьезных правонарушений правопорядка в ходе проведения турнира допущено не было.

ЧМ—2018 завершился 15 июля финальным матчем на столичной арене «Лужники». Золотым призером российского Мундиаля стала сборная Франции.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чм-2018 #общество #колокольцев #мвд рф
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