Советник президента РФ Эдельгериев назначен и.о. спецпредставителя по климату
Российский лидер Владимир Путин поручил своему советнику Руслану (Абубакару) Эдельгериеву исполнять обязанности специального представителя президента по вопросам климата.
Соответствующий указ президента появился в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
В конце минувшего месяца советник президента России Александр Бедрицкий, занимающий должность спецпредставителя главы государства по вопросам климата, был освобожден от обязанностей. Сменивший его Эдельгериев с мая 2012 года работал на должности главы правительства Чечни.