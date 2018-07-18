Мы в соц.сетях:
Совет по русскому языку при правительстве РФ хотят упразднить

Совет по русскому языку при правительстве РФ хотят упразднить

 Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

 «Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО

«Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО
«Цена ошибки – война или мир». Как работают переводчики первых лиц

«Цена ошибки – война или мир». Как работают переводчики первых лиц

 Захарова не исключила, что «Белые каски» готовят провокацию в Идлибе

Захарова не исключила, что «Белые каски» готовят провокацию в Идлибе
Совет по русскому языку при правительстве РФ хотят упразднить

Совет по русскому языку при правительстве РФ хотят упразднить

 Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

 «Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО

«Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО
«Цена ошибки – война или мир». Как работают переводчики первых лиц

«Цена ошибки – война или мир». Как работают переводчики первых лиц

 Захарова не исключила, что «Белые каски» готовят провокацию в Идлибе

Захарова не исключила, что «Белые каски» готовят провокацию в Идлибе
17:55   18 Июля 2018
Россия

Советник президента РФ Эдельгериев назначен и.о. спецпредставителя по климату

Советник президента РФ Эдельгериев назначен и.о. спецпредставителя по климату

Российский лидер Владимир Путин поручил своему советнику Руслану (Абубакару) Эдельгериеву исполнять обязанности специального представителя президента по вопросам климата.

Соответствующий указ президента появился в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце минувшего месяца советник президента России Александр Бедрицкий, занимающий должность спецпредставителя главы государства по вопросам климата, был освобожден от обязанностей. Сменивший его Эдельгериев с мая 2012 года работал на должности главы правительства Чечни.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #указ #климат
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...