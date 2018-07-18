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МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

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17:57   18 Июля 2018
Россия

Путин пожелал красивых побед участникам чемпионата Европы по дзюдо в Екатеринбурге

Путин пожелал красивых побед участникам чемпионата Европы по дзюдо в Екатеринбурге

Для РФ принимать турнир такого уровня и масштаба — огромная честь и большая ответственность, отметил российский лидер Путин.

Владимир Владимирович поприветствовал в Екатеринбурге участников, организаторов и гостей первого в истории чемпионата чемпионата Европы по дзюдо среди смешанных национальных сборных команд.

«Вижу в этом признание выдающихся достижений российских единоборцев», — отметил Путин. 

По его словам, чемпионат укрепит международные гуманитарные связи, профессиональные и дружеские контакты. Президент РФ пожелал участникам ярких и красивых побед, а гостям чемпионата Европы по дзюдо — добрых и незабываемых впечатлений.

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Автор: Анатолий Кубарев
#екатеринбург #путин #общество #дзюдо
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