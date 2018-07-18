Экипажу судна «Норд» разрешили покинуть Украину

Крымских моряков никто не удерживает, они могут вернуться домой, заявила в среду пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик.

Украинские пограничники 26 марта задержали российское рыболовецкое судно «Норд» в нейтральных водах Азовского моря. Проверив документы моряков, они арестовали их и до сих пор не позволяли покинуть страну. Дело в том, что российские паспорта члены экипажа получили в Керчи. Согласно новому украинскому закону, эти документы являются недействительными, хотя моряки на территорию Украины и не заходили.