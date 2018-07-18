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 Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

 «Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО

«Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО
«Цена ошибки – война или мир». Как работают переводчики первых лиц

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18:03   18 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Экипажу судна «Норд» разрешили покинуть Украину

Экипажу судна «Норд» разрешили покинуть Украину

Крымских моряков никто не удерживает, они могут вернуться домой, заявила в среду пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик.

Украинские пограничники 26 марта задержали российское рыболовецкое судно «Норд» в нейтральных водах Азовского моря. Проверив документы моряков, они арестовали их и до сих пор не позволяли покинуть страну. Дело в том, что российские паспорта члены экипажа получили в Керчи. Согласно новому украинскому закону, эти документы являются недействительными, хотя моряки на территорию Украины и не заходили.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #общество #норд
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