Реформа на пальцах. Депутат объяснил плюсы повышения пенсионного возраста

Глава парламентского комитета по бюджету и налогам уверен, что правительство выбрало верный путь.

У государства закончились деньги, поэтому правительство пытается провести пенсионную реформу. Такое объяснение противников повышения пенсионного возраста попросили прокомментировать главу комитета ГД по бюджетам и налогам Андрея Макарова в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале».

В ответ депутат заверил, что государство не собирается нарушать обязательства по выплатам существующих пенсий с учетом инфляции. По словам Макарова, размер будущих пенсий невозможно увеличить без повышения сроков выхода на заслуженный отдых.

- Мы должны понять одну простую вещь. Возраст – это последний вопрос, а первый – какая у меня будет пенсия? Ответ нужно давать минимум на пятьдесят лет. Тем, кто сегодня заканчивает школу-, - убеждал Макаров.

Пенсии, как добавил депутат, сегодня выплачиваются за счет трудящихся и схема в стране работает уже 90 лет. Разработка не отечественная. Форму социальной поддержки изобрел еще первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк, когда средняя продолжительность жизни составляла 40 лет.

В 1928 году руководство молодой страны советов переняло опыт германских властей. С тех пор продолжительность жизни значительно увеличилась. Сегодня мужчины в России в среднем живут до 68 лет, а женщины – до 78. Возникает дисбаланс между количеством пенсионеров и трудящихся. Последние не могут прокормить первых.

Пенсионному фонду РФ сегодня не хватает 3,5 триллиона рублей, чтобы компенсировать инфляцию. За десять лет дефицит увеличился в двадцать раз, поскольку существенно изменилось соотношение рубля к доллару. Отсюда возникает нагрузка на федеральный бюджет, так как растет объем выплат для компенсации дисбаланса.

- Мы же понимаем, что пенсионеру нужна не только пенсия. А нормальные дороги, здравоохранение, дворы, канализация, наконец. Разве нет?, - продолжал приводить аргументы Макаров.

- В России возраст выхода на пенсию один из самых низких в мире. – напомнил ведущий. – Стоит ли нам повышать его, как это делают на Западе, или у нас свой путь?

- Не нужно ни на кого ориентироваться. – отрезал Макаров. – Во всех странах решение о повышении возраста проходило безумно болезненно. Во Франции это стоило президенту его поста. Очень важно, чтобы каждая страна исходила из своих особенностей. Страны Прибалтики, например, заявляли, что повышение пенсионного возраста было платой за независимость.

Иных вариантов увеличения размеров пенсий не существует, констатировал Макаров. И фонд национального благосостояния – государственная копилка, в котором сегодня пять триллионов рублей – не покрывает нужды пенсионеров. Размер пенсионного фонда – восемь триллионов рублей. И это ежегодный объем выплат.

- Нельзя трогать Фонд национального благосостояния. Это запасы страны, которые нужно сохранять на случай санкций и других причин, - предостерег депутат.

- После всего осознанного нами, как будет меняться пенсия? – уточнил ведущий.

- Одновременно с законопроектом о повышении пенсионного возраста правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации конвенции международной организации труда. В ней есть одно жесткое правило. Государство должно обеспечить выходящему на пенсию человеку не менее 40% утраченного заработка. Если государство не может выполнить это условие, то мы ставим себя под международную юрисдикцию. От своих обязательств государство теперь не сможет отказаться, - объяснил Макаров.