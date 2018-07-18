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 «Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО

«Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО
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18:28   18 Июля 2018
Ближнее зарубежье

«Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО

«Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» начал призводство гранатометных выстрелов по образцу НАТО, задействовав предприятие «Кузница на Рыбальском», подконтрольное президенту страны Петру Порошенко.

​​​​​​​​​​​​​​Информацию в среду передала пресс-служба концерна. Отмечается, что в производстве гранатометных боеприпасов по натовскому образцу на Украине участвует и подконтрольное президенту страны Петру Порошенко предприятие «Кузница на Рыбальском». В сообщении говорится, что Шосткинский казенный завод «Импульс», который входит в состав «Укроборонпрома», совместно с «Кузницей на Рыбальско» запустил серийное производство боеприпасов для 40-миллиметрового автоматического гранатомета —ПГОФ-40, соответствующего стандарту НАТО.

В настоящее время «Импульс» стремится увеличить объем выпуска боеприпасов c помощью «механизации производства и внедрения новых инструментов». На данный момент большую часть выстрелов собирают вручную. Боеприпасы изготавливают для стрельбы из производимых на том же предприятии станковых гранатометов УАГ-40, которые стали первой украинской разработкой в области вооружения, выпущенной по натовским стандартам. На вооружение ВСУ гранатометы приняли в 2017 году.

Замминистра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко ранее уже заявлял, что к 2019 году в рамках программы развития отрасли Украина планирует начать выпуск боеприпасов по стандартам НАТО. В начале 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил программу развития отрасли боеприпасов. Также запланирован «переход» на калибр 155 мм, используемый в странах НАТО.

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Автор: Олег Королев
#украина #экономика #нато #вооружение
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