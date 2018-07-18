«Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» начал призводство гранатометных выстрелов по образцу НАТО, задействовав предприятие «Кузница на Рыбальском», подконтрольное президенту страны Петру Порошенко.

​​​​​​​​​​​​​​Информацию в среду передала пресс-служба концерна. Отмечается, что в производстве гранатометных боеприпасов по натовскому образцу на Украине участвует и подконтрольное президенту страны Петру Порошенко предприятие «Кузница на Рыбальском». В сообщении говорится, что Шосткинский казенный завод «Импульс», который входит в состав «Укроборонпрома», совместно с «Кузницей на Рыбальско» запустил серийное производство боеприпасов для 40-миллиметрового автоматического гранатомета —ПГОФ-40, соответствующего стандарту НАТО.

В настоящее время «Импульс» стремится увеличить объем выпуска боеприпасов c помощью «механизации производства и внедрения новых инструментов». На данный момент большую часть выстрелов собирают вручную. Боеприпасы изготавливают для стрельбы из производимых на том же предприятии станковых гранатометов УАГ-40, которые стали первой украинской разработкой в области вооружения, выпущенной по натовским стандартам. На вооружение ВСУ гранатометы приняли в 2017 году.

Замминистра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко ранее уже заявлял, что к 2019 году в рамках программы развития отрасли Украина планирует начать выпуск боеприпасов по стандартам НАТО. В начале 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил программу развития отрасли боеприпасов. Также запланирован «переход» на калибр 155 мм, используемый в странах НАТО.