Президент РФ удостоил госнаград мэра Загреба и вице-президента Бурунди

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для ряда россиян и иностранцев. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами орденом Дружбы наградили мэра Загреба Милана Бандича, второго вице-президента Бурунди Жозефа Буторе и замначальника Генштаба белорусских ВС Павла Муравейко.

За плодотворное сближение и взаимообогащение культур нации орденом Дружбы наградили директора марсельского Интернационального театра им. Турски Ришара Мартена. Также Путин удостоил госнаград России политиков и деятель культуры и искусства из других стран.