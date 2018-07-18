Мы в соц.сетях:
Совет по русскому языку при правительстве РФ хотят упразднить

Совет по русскому языку при правительстве РФ хотят упразднить

 Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

 «Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО

«Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО
Очередная ложь Daily Mail — соцсети осуждают «испуг» Мелании Трамп на встрече с Путиным

Очередная ложь Daily Mail — соцсети осуждают «испуг» Мелании Трамп на встрече с Путиным

 «Цена ошибки – война или мир». Как работают переводчики первых лиц

«Цена ошибки – война или мир». Как работают переводчики первых лиц
Совет по русскому языку при правительстве РФ хотят упразднить

Совет по русскому языку при правительстве РФ хотят упразднить

 Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД и посол Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

 «Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО

«Укроборонпром» начал производство боеприпасов по образцу НАТО
Очередная ложь Daily Mail — соцсети осуждают «испуг» Мелании Трамп на встрече с Путиным

Очередная ложь Daily Mail — соцсети осуждают «испуг» Мелании Трамп на встрече с Путиным

 «Цена ошибки – война или мир». Как работают переводчики первых лиц

«Цена ошибки – война или мир». Как работают переводчики первых лиц
17:39   18 Июля 2018
Россия

Президент РФ удостоил госнаград мэра Загреба и вице-президента Бурунди

Президент РФ удостоил госнаград мэра Загреба и вице-президента Бурунди

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для ряда россиян и иностранцев. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами орденом Дружбы наградили мэра Загреба Милана Бандича,  второго вице-президента Бурунди Жозефа Буторе и замначальника Генштаба белорусских ВС Павла Муравейко.

За плодотворное сближение и взаимообогащение культур нации орденом Дружбы наградили директора марсельского Интернационального театра им. Турски Ришара Мартена. Также Путин удостоил госнаград России политиков и деятель культуры и искусства из других стран. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #орден дружбы
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...