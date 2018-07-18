Захарова не исключила, что «Белые каски» готовят провокацию в Идлибе

Члены так называемой неправительственной организации «Белые каски» недавно приехали в сирийскую провинцию в компании нескольких специалистов-химиков, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Более того, уточнила она, по прибытии активисты выгрузили средства индивидуальной защиты и ракеты. В министерстве не исключают, что все эти «сувениры» могут вскоре использовать по назначению. Нельзя также исключать, что «Белые каски» готовят новую масштабную провокацию, чтобы после списать ее на местные власти.

Захарова напомнила, что члены организации ранее уже не раз устраивали провокации с целью оклеветать Дамаск. Это и мнимая химатака в Думе в апреле этого года, и постановочные съемки жертв так называемых бомбардировок мирных кварталов. «Каски» - оружие в информационной войне против Сирии и России.

МИД РФ призывает западных партнеров задуматься об этом и не допустить нарушений международного права.