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МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

МИД Украины пытается выяснить у Белого дома детали переговоров Трампа и Путина

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17:21   18 Июля 2018
Ближнее зарубежье

«Миротворец» внес в базу данных французского диджея Боба Синклера

«Миротворец» внес в базу данных французского диджея Боба Синклера

Популярный французский диджей Кристоф Ле Фриан — сценическое имя Боб Синклер — попал в так называемую базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на данном сайте.

Коллектив «Миротворца» пояснил, что причиной стала попытка исполнителя «легализовать террористические организации ЛНР и ДНР». По неподтвержденным данным, у диджей выступал в московском клубе «Сохо», не имея деловой визы, чтобы уйти от налогов. Однако полиция провела ревизии, в ходе которой промоутеры артиста сумели скрыть музыканта, а правоохранителям предъявили документы на «диджея из ЛНР», что и послужило отправной точкой для внесения имени француза в базу.

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Автор: Вячеслав Каширин
#украина #политика #ближнее зарубежье #миротворец #боб синклер
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