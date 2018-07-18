«Миротворец» внес в базу данных французского диджея Боба Синклера

Популярный французский диджей Кристоф Ле Фриан — сценическое имя Боб Синклер — попал в так называемую базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на данном сайте.

Коллектив «Миротворца» пояснил, что причиной стала попытка исполнителя «легализовать террористические организации ЛНР и ДНР». По неподтвержденным данным, у диджей выступал в московском клубе «Сохо», не имея деловой визы, чтобы уйти от налогов. Однако полиция провела ревизии, в ходе которой промоутеры артиста сумели скрыть музыканта, а правоохранителям предъявили документы на «диджея из ЛНР», что и послужило отправной точкой для внесения имени француза в базу.