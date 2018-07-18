Тунис поставил крест на беженцах. Не красный

Гуманитарная организация не смогла убедить власти принять оказавшихся в беде людей.

Сорок мигрантов, пытавшихся добраться из Ливии до Италии по Средиземному морю, чуть было не пошли ко дну у берегов Туниса. Инцидент произошел на прошлой неделе. После пятидневной одиссеи у перегруженной лодки отказал двигатель, а после иссякли запасы воды и пропитания. На помощь пришел экипаж судна Sarost-5, обслуживающий тунисскую газовую платформу.

На этом испытания мореплавателей не закончились. По данным InfoMigrants, Турция, Италия, а затем Мальта отказались принимать незадачливых граждан Египта, Мали, Нигерии и Бангладеша. Остались безучастны к беде африканских соседей и власти Туниса. В организации Тунисский форум экономических и социальных прав (FTDES), которая помогает мигрантам, сообщили, что республика запретила кораблю с беженцами на борту заходить в порт, поскольку не желает выступать в роли перевалочного пункта для захлестнувших Европу мигрантов.

Сейчас корабль стоит на рейде у берегов Туниса. По свидетельству команды, среди беженцев раненый мужчина и беременная женщина. Скудеют запасы воды и продовольствия.

«Все попытки убедить их (власти Туниса) войти в порт были напрасны, - сетовал в беседе с журналистами директор регионального Красного Креста Меденин Манджи Салим. - Красный Крест подготовил все необходимое, чтобы помочь мигрантам».

Работа гуманитарной организации в североафриканском регионе сопряжена с рисками. В Тунисе и соседней Ливии сохраняется нестабильная политическая обстановка. Четырьмя годами ранее в ливийском городе Сирт, что расположен в 500 километрах от границы с Тунисом, погиб швейцарский сотрудник Красного Креста. Мужчину расстреляли в упор, предположительно радикальные исламисты.

Ливия остается главным поставщиком беженцев в страны Евросоюза. Согласно данным Международной организации по миграции, с начала 2018 года по морю в Европу прибыла 41 тысяча человек. При этом море поглотило 960 беженцев. Мигранты из Туниса также остаются головной болью Старого Света.

Ситуацию осложняет разгул джихадистких группировок. В феврале этого года Еврокомиссия внесла Тунис в черный список стран, причастных к финансированию терроризма. Страна занимает четвертое место по количеству боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. ред.), которые действуют за пределами ближневосточного региона.

Агенство отправило запрос в министерство иностранных дел Туниса с просьбой разъяснить ситуацию с попавшими в беду мигрантами.