Мы в соц.сетях:
Путин определил новый состав президиума Госсовета РФ

Путин определил новый состав президиума Госсовета РФ

 Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре

Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре
Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

 Украинские силовики устанавливают минометы в Донбассе — ДНР

Украинские силовики устанавливают минометы в Донбассе — ДНР
Тунис поставил крест на беженцах. Не красный

Тунис поставил крест на беженцах. Не красный

 Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом

Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом
Путин определил новый состав президиума Госсовета РФ

Путин определил новый состав президиума Госсовета РФ

 Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре

Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре
Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

 Украинские силовики устанавливают минометы в Донбассе — ДНР

Украинские силовики устанавливают минометы в Донбассе — ДНР
Тунис поставил крест на беженцах. Не красный

Тунис поставил крест на беженцах. Не красный

 Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом

Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом
17:05   18 Июля 2018
Россия

Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре

Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре

Монумент открыли на Аллее Славы высшего военного училища летчиков города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.

В церемонии открытия участвовал городской глава Евгений Первышов. Политик отметил почетность и значимость установки памятника майору Роману Филипову, поскольку военный учился именно в этом вузе. Мэр считает важным донести до будущих поколений пилотов и курсантов подвиг летчика.

На открытие пригласили вдову и дочь Филипова.

Созданием памятника занимался скульптор Салават Щербаков. На колонне установлен бронзовый бюст погибшего летчика.

Звание Героя России Роману Филипову присвоили посмертно. Самолет майора Су-25СМ сбила группа террористов. Военному удалось доложить о произошедшем в штаб, после чего он катапультировался. На земле его окружили боевики. Филипов погиб в неравном бою.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #сирия #памятник #политика #весь мир #роман филипов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...