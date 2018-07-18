Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре

Монумент открыли на Аллее Славы высшего военного училища летчиков города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.

В церемонии открытия участвовал городской глава Евгений Первышов. Политик отметил почетность и значимость установки памятника майору Роману Филипову, поскольку военный учился именно в этом вузе. Мэр считает важным донести до будущих поколений пилотов и курсантов подвиг летчика.

На открытие пригласили вдову и дочь Филипова.

Созданием памятника занимался скульптор Салават Щербаков. На колонне установлен бронзовый бюст погибшего летчика.

Звание Героя России Роману Филипову присвоили посмертно. Самолет майора Су-25СМ сбила группа террористов. Военному удалось доложить о произошедшем в штаб, после чего он катапультировался. На земле его окружили боевики. Филипов погиб в неравном бою.