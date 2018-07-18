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16:55   18 Июля 2018
Россия

Свыше трети предпринимателей отметили снижение коррупции в России

Свыше трети предпринимателей отметили снижение коррупции в России

Результаты исследования «Бизнес-барометркоррупции», проведенного Торгово-промышленной палатой (ТПП) России, показали, что 39 процентов предпринимателей считают, что в стране снижается уровень коррупции. В октябре такого мнения придерживались всего 25 процентов опрошенных.

Как пишет РБК, в распоряжении которого попали результаты исследования, о росте коррупции заявили 9,5% участников опроса, 31,8% не увидели никаких изменений.

По сравнению с результатами прошлого, октябрьского, опроса, снизилось и число предпринимателей, которые сталкиваются с коррупцией в своей работе — с 13,1% до 10,3%. О том, что с коррупцией приходится сталкиваться время от времени, заявили 72,1% респондентов. Никогда не сталкиваются с ней 17,6%.

Больше всего с коррупцией предприниматели сталкиваются  при получении разрешений и справок — 39,1%. На втором месте — случаи с контрольно-надзорными органами — 34,5%. При этом респонденты отметили снижение коррупции в сфере госзакупок — с 32,4 до 30,1%. Более всего, по данным ТПП, снизилась коррупция в сфере соблюдения санитарных норм — с 25,5 до 19,6%. Рост коррупции был зафиксирован в сфере регистрации сделок с недвижимостью (26,2%) и в сфере ликвидации бизнеса (с 12 до 18,2%).

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #коррупция #общество #тпп #бизнес-барометркоррупции
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