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Путин определил новый состав президиума Госсовета РФ

Путин определил новый состав президиума Госсовета РФ

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Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

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17:06   18 Июля 2018
Россия

Путин определил новый состав президиума Госсовета РФ

Путин определил новый состав президиума Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин в среду подписал распоряжение, которым утвердил новый состав президиума Государственного Совета РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Президиум Госсовета формируется президентом страны и подлежит ротации раз в полгода. В состав совета входят восемь человек, которые рассматривает план работы органа, а также повестку дня его очередного заседания. Кроме того, они анализируют реализацию плана работы Госсовета и его решения.

В этот раз в состав президиума вошли губернатор Калининградской области Антон Алиханов, врио главы Дагестана Владимир Васильев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Пермского края Максим Решетников, а также глава Бурятии Алексей Цыденов.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #госсовет
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