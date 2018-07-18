Доказательств хищений в «Седьмой студии» у следствия нет — Серебренников

Режиссер Кирилл Серебренников заявил, что знакомясь с материалами дела о хищениях в «Седьмой студии», не нашел доказательств своей вины. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала Басманного суда Москвы.

В настоящее время режиссер заканчивает знакомиться с материалами дела. Как передает агентство, на суде он сказал, что по версии следствия творческий коллектив украл обналиченные деньги, а потом на них три года проводил проект «Платформа». Однако, по его словам, в деле нет доказательств того, что деньги были украдены. Серебренников признал, что просил бывшего бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нину Масляеву обналичивать деньги, поскольку при безналичных операциях пришлось бы заплатить слишком много налогов, и тогда денег на все проекты могло не хватить.

При этом режиссер признал, что не считает обналичивание «чем-то хорошим», однако упрекнул следствие в отсутствии расследования уплаты налогов или расходования обналиченных денег. Он продолжает настаивать, что все выделенные из госбюджета средства пошли именно на культурный проект, а члены творческого коллектива получали зарплату в кассе и расписывались за нее. Тем не менее, следствие вменяет Серебренникову и другим фигурантам дела хищение 133 миллионов рублей.

Помимо режиссера и экс-бухгалтера в число фигурантов этого уголовного дела входят директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший руководитель «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин.