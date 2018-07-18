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Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

 Украинские силовики устанавливают минометы в Донбассе — ДНР

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16:44   18 Июля 2018
Россия

Кадыров посвятил стих российской сборной

Кадыров посвятил стих российской сборной

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал стихотворение, в котором подытожил прошедший в России чемпионат мира по футболу. В нем Кадыров отметил высокий уровень игры нашей команды.

Он назвал игроков сборной «Орлами нашей гордой страны», а ее тренера Черчесова «Царем горы». Глава республики оценил гостеприимство жителей России, а также отметил восхищение иностранных гостей отличной организацией чемпионата.

Кадыров утверждает, что на создание опуса его вдохновил Семён Слепаков, написавший в преддверии ЧМ-2018 песню про футбольную команду России. В ее тексте говорилось, что главу Чечни нужно сделать тренером сборной для ее победы. Кадыров отметил, что песня Слепакова ему понравилась и он «искренне посмеялся». На личной странице в соцсети он высказал надежду, что Слепаков напишет новую песню на его стихи, которую «будет петь вся страна».

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Автор: Олег Королев
#россия #кадыров #общество #чм - 2018
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