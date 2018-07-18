Минкомсвязи: Для посещения матчей ЧМ-2018 болельщики заказали 1,8 миллиона FAN ID

Активнее всего паспорта болельщика заказывали россияне — 987 тысяч. На втором месте граждане КНР — 68 тысяч документов. Топ-3 закрыли жители США — 52 тысячи паспортов.

Чаще всего FAN ID заказывали фанаты футбола в возрасте от 25 до 34 лет. Четверть из них — женщины. Около 9% — несовершеннолетние. Самая юная болельщица родилась в июне этого года, а самый старый родился в 1920 году.

Регистрация паспортов началась 30 октября 2017 года, а центры выдачи документов открылись в начале декабря. Паспорт болельщика фанаты получали в специализированных точках или почтой.

В России открывалось 20 центров выдачи документов. Один из них работал в Краснодаре, в городе, который не принимал матчей чемпионата.

С 4 июня текущего года иностранцы могли въехать в Россию по FAN ID. Паспорт болельщика служил заменой визе. Покинуть страну футбольным фанатам нужно не позже 25 июля 2018 года.