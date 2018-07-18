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Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

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16:46   18 Июля 2018
Весь мир

Трамп заявил, что Меркель больше не суперзвезда

Трамп заявил, что Меркель больше не суперзвезда

Во время интервью по результатам встречи в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным, глава США Дональд Трамп нелестно высказался в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель.

В частности, американский президент раскритиковал немецкого политика за излишне либеральную миграционную политику. Глава Белого дома заявил журналистам в эфире телевизионного канала Fox News, что руководитель Германии «больше не суперзвезда».

«Ангела была суперзвездой, пока не позволила миллионам людей прийти в Германию. Миграционный кризис очень повредил ей», — подчеркнул президент Соединенных Штатов в ходе интервью.

«Ангела [Меркель] была суперзвездой, пока не разрешила миллионам людей прийти в Германию. Миграционный вопрос нанёс ей большой ущерб, — резюмировал хозяин Овального кабинета.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #меркель #политика #трамп #миграционный кризис
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