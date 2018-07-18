Мы в соц.сетях:
Путин определил новый состав президиума Госсовета РФ

Путин определил новый состав президиума Госсовета РФ

 Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре

Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре
«Миротворец» внес в базу данных французского диджея Боба Синклера

«Миротворец» внес в базу данных французского диджея Боба Синклера

 Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе
Тунис поставил крест на беженцах. Не красный

Тунис поставил крест на беженцах. Не красный

 Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом

Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом
Путин определил новый состав президиума Госсовета РФ

Путин определил новый состав президиума Госсовета РФ

 Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре

Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре
«Миротворец» внес в базу данных французского диджея Боба Синклера

«Миротворец» внес в базу данных французского диджея Боба Синклера

 Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе
Тунис поставил крест на беженцах. Не красный

Тунис поставил крест на беженцах. Не красный

 Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом

Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом
16:22   18 Июля 2018
Весь мир

Письмо Далича хорватским политикам — фейк

Письмо Далича хорватским политикам — фейк

Сообщение тренера сборной Хорватии по футболу Златко Далича о том, что политикам следует подальше держаться от команды, оказалось подделкой. Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе хорватской сборной Томислав Пачак.

В социальной сети Facebook на странице «Сборная Хорватии по футболу» в понедельник появился пост, подписанный именем Златко Далича. В сообщении заявлялось, что политики не должны пользоваться достижениями национальной команды для улучшения собственного имиджа. Также пост содержал информацию о том, что футболисты пожертвуют в фонд помощи детям полученные за второе место средства.

На хорватском портале Dnevno позднее появилось сообщение о том, что подлинным автором текста является не Златко Далич, а журналист Игор Премужич, опубликовавший заявление на своей странице в Facebook еще 13 июля.

«Текст, о котором вы говорите, является подделкой. Златко Далич не писал его», -— сообщил РИА Новости Пачак.

Игроки сборной Хорватии под руководством Далича на ЧМ- 2018 в России завоевали второе место

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#чм-2018 #хорватия #далич
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...