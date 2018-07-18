Письмо Далича хорватским политикам — фейк

Сообщение тренера сборной Хорватии по футболу Златко Далича о том, что политикам следует подальше держаться от команды, оказалось подделкой. Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе хорватской сборной Томислав Пачак.

В социальной сети Facebook на странице «Сборная Хорватии по футболу» в понедельник появился пост, подписанный именем Златко Далича. В сообщении заявлялось, что политики не должны пользоваться достижениями национальной команды для улучшения собственного имиджа. Также пост содержал информацию о том, что футболисты пожертвуют в фонд помощи детям полученные за второе место средства.

На хорватском портале Dnevno позднее появилось сообщение о том, что подлинным автором текста является не Златко Далич, а журналист Игор Премужич, опубликовавший заявление на своей странице в Facebook еще 13 июля.

«Текст, о котором вы говорите, является подделкой. Златко Далич не писал его», -— сообщил РИА Новости Пачак.

Игроки сборной Хорватии под руководством Далича на ЧМ- 2018 в России завоевали второе место