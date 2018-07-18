Киев требует у США разъяснений о переговорах Путина и Трампа по Донбассу

Киев запросил официальных разъяснений у Вашингтона об обсуждении на саммите лидеров России и США урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

Президенты якобы обсуждали предложения по урегулирования украинского конфликта. Украинская сторона предложила американским коллегам официально опровергнуть эту информацию, если все это не будет подтверждено.

О том, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин говорили о новых способах урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, заявил сам российский лидер по итогам встречи. По его словам, стороны договорились работать на экспертном уровне. Президент назвал это решением «позитивным элементом движения вперед».