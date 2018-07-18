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 Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре

Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре
Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

 Украинские силовики устанавливают минометы в Донбассе — ДНР

Украинские силовики устанавливают минометы в Донбассе — ДНР
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16:19   18 Июля 2018
Весь мир

Киев требует у США разъяснений о переговорах Путина и Трампа по Донбассу

Киев требует у США разъяснений о переговорах Путина и Трампа по Донбассу

Киев запросил официальных разъяснений у Вашингтона об обсуждении на саммите лидеров России и США урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

Президенты якобы обсуждали предложения по урегулирования украинского конфликта. Украинская сторона предложила американским коллегам официально опровергнуть эту информацию, если все это не будет подтверждено. 

О том, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин говорили о новых способах урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, заявил сам российский лидер по итогам встречи. По его словам, стороны договорились работать на экспертном уровне. Президент назвал это решением «позитивным элементом движения вперед».

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #донбасс #украина #трамп
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