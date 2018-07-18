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15:59   18 Июля 2018
Россия

Путин раскритиковал Минфин за слишком формальный подход к запросам МЧС

Путин раскритиковал Минфин за слишком формальный подход к запросам МЧС

Критика касается запросов со стороны МЧС на выделение средств для ликвидации последствий половодья в Забайкалье.

Глава государства Владимир Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову. Президент отметил, что МЧС в начале запросили малую сумму. Минфин заставил МЧС сделать новый запрос для получения больших денег.

«Теперь надо выдавать», — отметил Путин. Политик считает, что такой формальный подход в этой ситуации не нужен, так как впустую тратится время.

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Автор: Павел Никифоров
#мчс #россия #путин #политика #минфин
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