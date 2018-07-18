Путин раскритиковал Минфин за слишком формальный подход к запросам МЧС
Критика касается запросов со стороны МЧС на выделение средств для ликвидации последствий половодья в Забайкалье.
Глава государства Владимир Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову. Президент отметил, что МЧС в начале запросили малую сумму. Минфин заставил МЧС сделать новый запрос для получения больших денег.
«Теперь надо выдавать», — отметил Путин. Политик считает, что такой формальный подход в этой ситуации не нужен, так как впустую тратится время.