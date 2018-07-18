Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом
Эксперимент Европейского союза по строительству коммунизма на территории России привел к неисчислимым жертвам, краху устоев и моральному упадку, заявил лидер фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский.
По его словам, западные страны используют суды для защиты интересов, в том числе имущественных, но между государствами такой практики пока нет. Жириновский предложил юристам разработать документ, ввести практику использования судов по аналогу с Западом и взыскать с Евросоюза триллион евро за эксперимент по построению в России коммунизма.
#ЛДПР #Жириновский: Евросоюз должен ответить за эксперимент по построению в России коммунизма https://t.co/OiSPLM6B5t— ЛДПР (@vsezaldpr) 18 июля 2018 г.
Признаемся, что у Жириновского в целом бывают достаточно мудрые и интересные мысли. Это правда. Но не все. Вот эта в тот список не попадает.— Eugen Popov (@eugenpr) 18 июля 2018 г.
Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что в момент русской революции, в мире не существовало Европейского союза. Объединение основали в 1993 году, поэтому ЕС вряд ли можно обвинить в проведении «эксперимента по построению коммунизма в России».
Жириновский предложил подать к Евросоюзу иск на триллион евро за использование территории России для эксперимента по строительству коммунизма— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 18 июля 2018 г.
Дельное предложение - абсолютно без шуток— Svetlana (@Svetlana1svetla) 18 июля 2018 г.
Ну что то в этом есть— St (@SoulgodSt) 18 июля 2018 г.
Хороший анекдот, всей семьей смеёмся— ans (@fabercastell183) 18 июля 2018 г.
ПОЗОР позорящим Жириновского, он УМНЕЙШИЙ человек! Когда многие европиндосы требуют всякие компенсации за прошлые влияния коммунизма (СССР), Владимир Вольфович таким образом просто напоминает, что коммунизм был занесён к нам из Европы, тем самым пусть предъявляют сами себе.— Александр Максимов (@AlAnMaximov) 18 июля 2018 г.
Жириновский добавил, что взысканный с Европейского союза триллион евро «пойдет на благо россиян». Пользователи социальной сети Twitter отметили, что идея Владимира Вольфовича обречена на провал, но, возможно, определенное зерно истины в его словах присутствует.
Вольфыч знает, как бабла поднять— Voiceh (@voiceh88) 18 июля 2018 г.
Перспектива , так себе, но идея мне нравится.— Сергей Александрович (@737balu) 18 июля 2018 г.
А вот это уже тема. Молодец Вольфович ????— Лис (@lis557788) 18 июля 2018 г.
Разжигает своими речами народные волнения!— Gennady (@MalyshevGB) 18 июля 2018 г.