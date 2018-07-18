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Тунис поставил крест на беженцах. Не красный

 Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом

Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом
17:09   18 Июля 2018
Медиа

Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом

Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом

Эксперимент Европейского союза по строительству коммунизма на территории России привел к неисчислимым жертвам, краху устоев и моральному упадку, заявил лидер фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский.

По его словам, западные страны используют суды для защиты интересов, в том числе имущественных, но между государствами такой практики пока нет. Жириновский предложил юристам разработать документ, ввести практику использования судов по аналогу с Западом и взыскать с Евросоюза триллион евро за эксперимент по построению в России коммунизма.

 

 

Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что в момент русской революции, в мире не существовало Европейского союза. Объединение основали в 1993 году, поэтому ЕС вряд ли можно обвинить в проведении «эксперимента по построению коммунизма в России». 

 

 

 

 

 

Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом

Жириновский добавил, что взысканный с Европейского союза триллион евро «пойдет на благо россиян». Пользователи социальной сети Twitter отметили, что идея Владимира Вольфовича обречена на провал, но, возможно, определенное зерно истины в его словах присутствует.

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ес #жириновский #общество #коммунизм
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