Россиян удивило предложение Жириновского подать иск к ЕС за эксперимент с коммунизмом

Эксперимент Европейского союза по строительству коммунизма на территории России привел к неисчислимым жертвам, краху устоев и моральному упадку, заявил лидер фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский.

По его словам, западные страны используют суды для защиты интересов, в том числе имущественных, но между государствами такой практики пока нет. Жириновский предложил юристам разработать документ, ввести практику использования судов по аналогу с Западом и взыскать с Евросоюза триллион евро за эксперимент по построению в России коммунизма.

Признаемся, что у Жириновского в целом бывают достаточно мудрые и интересные мысли. Это правда. Но не все. Вот эта в тот список не попадает. — Eugen Popov (@eugenpr) 18 июля 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что в момент русской революции, в мире не существовало Европейского союза. Объединение основали в 1993 году, поэтому ЕС вряд ли можно обвинить в проведении «эксперимента по построению коммунизма в России».

Жириновский предложил подать к Евросоюзу иск на триллион евро за использование территории России для эксперимента по строительству коммунизма — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 18 июля 2018 г.

Дельное предложение - абсолютно без шуток — Svetlana (@Svetlana1svetla) 18 июля 2018 г.

Ну что то в этом есть — St (@SoulgodSt) 18 июля 2018 г.

Хороший анекдот, всей семьей смеёмся — ans (@fabercastell183) 18 июля 2018 г.

ПОЗОР позорящим Жириновского, он УМНЕЙШИЙ человек! Когда многие европиндосы требуют всякие компенсации за прошлые влияния коммунизма (СССР), Владимир Вольфович таким образом просто напоминает, что коммунизм был занесён к нам из Европы, тем самым пусть предъявляют сами себе. — Александр Максимов (@AlAnMaximov) 18 июля 2018 г.

Жириновский добавил, что взысканный с Европейского союза триллион евро «пойдет на благо россиян». Пользователи социальной сети Twitter отметили, что идея Владимира Вольфовича обречена на провал, но, возможно, определенное зерно истины в его словах присутствует.

Вольфыч знает, как бабла поднять — Voiceh (@voiceh88) 18 июля 2018 г.

Перспектива , так себе, но идея мне нравится. — Сергей Александрович (@737balu) 18 июля 2018 г.

А вот это уже тема. Молодец Вольфович ???? — Лис (@lis557788) 18 июля 2018 г.