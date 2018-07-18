Нового нигерийского авиапервозчика может заинтересовать Sukhoi Superjet 100 — эксперт

Минтранс Нигерии объявил о создании национального авиаперевозчика. Известный авиаэксперт Роман Гусаров считает, что африканское ведомство вполне может заинтересоваться российским авиалайнером Sukhoi Superjet 100.

В Нигерии не было своего национального перевозчика уже около 15 лет, с тех пор как разорилась авиакомпания «Нигерийские авиалинии». Теперь власти африканской страны планируют приступить к закупке самолетов. С вопросом, может ли Россия предложить им что-либо, редакция Nation News обратилась к руководителю портала Avia.ru Роману Гусарову.

По словам эксперта, сейчас россия готова предложить любой стране, включая и Нигерию, самолеты Sukhoi Superjet 100, которые уже стоят в серийном производстве и соответствуют современным требованиям по экономике, расходам топлива, требованиям экологии и безопасности. Этот самолет успешно эксплуатируется в странах Латинской Америки, Европе, Юго-Восточной Азии и в России.

Напомним, Sukhoi Superjet 100 — ближнемагистральный пассажирский лайнер. Предназначен для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 километров и 4600 километров. Разработан «Гражданскими самолетами Сухого».

На вопрос корреспондента агентства о возможности поставок в Африку нового российского лайнера МС—21 Гусаров ответил утвердительно, но подчеркнул, что это предмет возможных переговоров лишь на перспективу. По его словам МС—21 сейчас проходит сертификационные испытания, поэтому в ближайшие годы, учитывая уже сформированный портфель заказов (около 200 воздушных судов), поставки самолета в Нигерию вряд ли возможны. Однако на будущее, на перспективу, возможно подписание договора о намерениях:

«Почему бы и нет? — сказал авиаэксперт. — Встать в очередь можно уже сейчас».

Эксперт пояснил, что только после окончания всех испытаний можно будет дать четкую информацию обо всех характеристиках лайнера и приступить к серийному производству. Подготовленные мощности на авиазаводе в Иркутске позволят производить до 70 лайнеров в год.