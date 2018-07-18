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15:59   18 Июля 2018
Россия

Самарский художник обратил внимание местных властей на проблему с дорогами

Самарский художник обратил внимание местных властей на проблему с дорогами

Местный художник Лев Ушаков рассказал, что жители Самары с 2010 года добиваются ремонта участка дороги на Дачной улице. Только сейчас власти пообещали отремонтировать ее.

Сколько займет реконструкция — неизвестно. Ремонтировать будут участок дороги от Московского шоссе до улицы Горной. Работы будут проходить в два этапа. Общая протяженность отремонтированной дороги составит 2,2 километра.

По словам Ушакова, местные жители обращались даже в прокуратуру, однако капитального ремонта так и не дождались. Дорогу просто засыпали дешевым асфальтом, приминали, а через пару дней на ней снова образовывались ямы.

Художник решил обратить внимание властей на проблему и устроил два перфоманса. В мае 2018 года он высадил в ямах картошку, назвав акцию «Дачный сезон». Позже на засыпанных ямах станцевала балерина. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #дороги #самара #общество #перформанс
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