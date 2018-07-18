Из списка «крымоненавистников» удалят тех, кто изменит мнение

Сейчас в «крымском досье» составленном Общественной палатой полуострова значатся фамилии Макаревича, Собчак, Сокурова. Григорий Иоффе против сравнений с украинским сайтом «Миротворец».

Появление «крымского досье», в которое запишут граждан РФ и Украины, которые не признали референдум в марте 2014 года и своими заявлениями пытаются разжечь межнациональную вражду, анонсировано на расширенном заседании мониторинговой группы Палаты по контролю в Общественной палате Крыма. Глава палаты Григорий Иоффе назвал людей, которых занесут в черный список, «крымоненавистниками».

В их числе на сегодня: бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко, экс-премьер-министр Крыма Сергей Куницын, украинский омбудсмен Людмила Денисова, бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук, режиссер Александр Сокуров, писатели Борис Акунин, Виктор Шендерович и Людмила Улицкая, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, актер Михаил Ефремов, музыкант Андрей Макаревич, телеведущая Ксения Собчак.

«Мы составили этот список, чтобы крымчане знали своих «героев», — пояснил ИА «Политика Сегодня» глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе. — Чтобы фигуранты досье понимали, что на полуострове относятся с большим неуважением к их потворствованию врагам. В марте 2014 года крымчане с большим энтузиазмом выразили свое желание вернуться в Россию. Люди, которые включены в досье, отрицают право крымчан иметь такой выбор. Но человек, который является властителем дум, режиссер, актер, писатель, он должен, прежде чем открыть рот, проверить истинность заявления».

При этом глава республиканской Общественной палаты категорически отверг любые сравнения со скандально-известным украинским сайтом «Миротворец», где публикуются не только имена, но и персональные данные всех, кого зачисляют в предатели Украины. Иоффе подчеркнул, что ничего подобного в «крымском досье» нет. Кроме того, на всех, кто попал в базу данных «Миротворца» автоматически распространяются украинские санкции.

«У нашего списка нет никакой правовой силы. Только общественное порицание. Мы не будем с ним обращаться в полицию. У нас нет желания писать доносы. Наоборот, Общественная палата готова сделать все, чтобы показать этим людям, как они ошибаются в своих суждениях», — уточнил Иоффе.

Исключить из «черного списка» тоже могут.