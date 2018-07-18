Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

Российская 102-я военная база в Армении расследует обстоятельства инцидент в селе Паник Ширакской области. Об этом сообщил журналистам заместитель командира базы по работе с личным составом Алексей Полюхович.

По информации агентства Sputnik Армения, глава администрации села Паник Вардан Макеян ранее сообщал, что на территории села прошли учения со стрельбой холостыми патронами. Он подчеркнул, что жителей села заранее никто не предупредил. Село расположено рядом с полигоном российской военной базы «Алагяз».

Губернатор Ширакской области Карен Саруханян, в свою очередь, заявил, что военные РФ доложили об инциденте и принесли свои извинения. Военные поручились, что подобная ситуация произошла в первый и последний раз. Он добавил, что в отношении виновных в данный момент ведется служебное расследование, их обязательно привлекут к ответственности. По словам Саруханяна, военные объяснили, что не планировали проводить учения в районе села.

На севере Армении, в городе Гюмри, располагается 102-я российская военная база. Она несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ. 20 августа 2010 года РФ и Армения продлили договор о размещении базы до 2044.