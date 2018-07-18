Госдума приняла два закона о завершении налогового маневра в нефтегазовой отрасли

Законы приняты во втором чтении. Окончательное, третье чтение, пройдет во вторник, 24 июля.

На последней стадии налогового маневра налог на экспорт нефти снизится с текущих 30% на пять пунктов в год в течение шести лет. Процесс начнется в 2019 году.

Попутно будет расти НДПИ на нефть, но только в течение трех лет. Для предотвращения роста внутренних цен на нефтяные продукты есть два инструмента: обратный акциз на топливо и демпфирующий акциз на нефтепродукты. Первый применяется для нефти, которая идет на переработку, второй учитывает выгодность экспорта.

Обратный акциз получат российские компании, производящие бензин и дизель не ниже пятого класса. Предприятия должны поставлять не менее 10% от произведенного объема.