Некоторые люди предпочтут войну, а не диалог с Путиным — Трамп

Американский лидер назвал «синдромом невменяемости Трампа» реакцию людей на его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, некоторые ненавидят сам факт того, что он поладил с президентом РФ. Среди американцев есть те, кто скорее предпочли бы войну, чем согласились на диалог лидеров США и России.

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It’s called Trump Derangement Syndrome!