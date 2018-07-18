Некоторые люди предпочтут войну, а не диалог с Путиным — Трамп

Американский лидер назвал «синдромом невменяемости Трампа» реакцию людей на его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, некоторые ненавидят сам факт того, что он поладил с президентом РФ. Среди американцев есть те, кто скорее предпочли бы войну, чем согласились на диалог лидеров США и России.

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It’s called Trump Derangement Syndrome! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2018 г.

Трамп встретился с Путиным в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Президенты более двух часов разговаривали тет-а-тет, а за завтраком к Трампу и Путину присоединились члены делегаций. Лидеры РФ и США обсудили актуальные вопросы отношений Москвы и Вашингтона.