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Некоторые люди предпочтут войну, а не диалог с Путиным — Трамп

Некоторые люди предпочтут войну, а не диалог с Путиным — Трамп

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15:35   18 Июля 2018
Весь мир

Некоторые люди предпочтут войну, а не диалог с Путиным — Трамп

Некоторые люди предпочтут войну, а не диалог с Путиным — Трамп

Американский лидер назвал «синдромом невменяемости Трампа» реакцию людей на его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, некоторые ненавидят сам факт того, что он поладил с президентом РФ. Среди американцев есть те, кто скорее предпочли бы войну, чем согласились на диалог лидеров США и России.

 

Трамп встретился с Путиным в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Президенты более двух часов разговаривали тет-а-тет, а за завтраком к Трампу и Путину присоединились члены делегаций. Лидеры РФ и США обсудили актуальные вопросы отношений Москвы и Вашингтона.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #путин #трамп
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