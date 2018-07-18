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15:35   18 Июля 2018
Россия

Технологию Fan ID могут распространить на все спортивные мероприятия

Технологию Fan ID могут распространить на все спортивные мероприятия

С таким предложением выступил президент России Владимир Путин. 

Он добавил, что обсуждал эту тему с премьером Дмитрием Медведевым. Политики пришли к выводу, что технологию Fan ID действительно целесообразно использовать и дальше. 

Ранее вице-премьер Ольга Голодец обратилась к президенту с просьбой  распространить технологию на другие культурно-спортивные и массовые мероприятия, организатором которых будет выступать Россия.

Fan ID позволяет идентифицировать болельщика. Эту технологию разработали специально для чемпионата мира по футболу, который завершился на прошлой неделе. Документ именной, выдается бесплатно и один раз. Без него болельщика не пускают на мероприятие. Кроме того, паспорт дает несколько льгот его обладателю. Например, болельщик может бесплатно ездить между городами, в которых проходят игры, а также на общественном транспорте. Во время мундиаля Fan ID обеспечивал безвизовый въезд на территорию России.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #технологии #общество #fan id
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