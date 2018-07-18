Законопроект о повышении НДС прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении правительственный проект закона, предусматривающего повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, а также новые тарифы социальных взносов.

Как ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов, повышение НДС будет приносить федеральному бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года.

Также законопроектом предлагается предоставить производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам и услугам приобретенным за счет субсидий 2018 года, предназначенных для компенсации части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной. Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, это приведет к потерям доходов федерального бюджета в размере 27 миллиардов рублей.

Льготы по НДС после принятия и вступления в силу закона сохранятся. Это касается пониженных ставок НДС в размере 10% для товаров соцназначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесов), товаров для детей, периодической печати и книжной продукции, связанной с образованием, культурой, наукой, лекарственных средств и других товаров медицинского назначения. Для внутренних межрегиональных воздушных перевозок действуют нулевые ставки НДС.